Родри ответил Морате, заявившему, что он не выиграет «Золотой мяч» без соцсетей

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри рассказал об одном из своих разговоров с нападающим «Фурия Роха» и «Милана» Альваро Моратой, состоявшемся до выигрыша футболистом «горожан» «Золотого мяча» — 2024.

«Мората говорил мне: «Правда в том, что ты глуп. Если бы у тебя были социальные сети, то ты бы уже получил «Золотой мяч». Сразу после победы я написал ему: «Смотри, «Золотой мяч» и никаких социальных сетей», — приводит слова Родри COPE.

Полузащитник «Манчестер Сити» стал первым испанским футболистом с 1960 года, выигравшим «Золотой мяч». В указанном году награду вручили хавбеку «Барселоны» Луису Суаресу.

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