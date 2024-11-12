Защитник «Факела» Юрганов назвал Артёма Дзюбу «народным» футболистом

Защитник воронежского «Факела» Игорь Юрганов ответил на вопрос, кого из нынешних российских футболистов можно назвать «народным».

— Фёдора Черенкова называют «народным футболистом». Кого из играющих футболистов можно назвать таковым?

— Наверное, Артём Дзюба. Он первый приходит на ум, — сказал Юрганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне РПЛ на счету Дзюбы семь матчей и два гола за тольяттинский «Акрон». Ему не хватает трёх голов до повторения бомбардирского рекорда Александра Кержакова во всех турнирах. За свою карьеру в элитном российском дивизионе, помимо «Акрона», 36-летний Дзюба выступал за такие клубы, как «Томь», «Спартак», «Зенит», «Арсенал», «Ростов» и «Локомотив».