Парфёнов: хотелось, чтобы «Спартак» обрёл стабильность, благодаря которой будет результат

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался об итогах первого круга текущего сезона РПЛ для красно-белых.

«Оценивать полсезона в исполнении «Спартака» должны тренер, руководство клуба и вы, журналисты. Что мне можно оценить? Я же не нахожусь внутри и не знаю тонкостей, с чем сталкивалась команда и как готовилась. Лучше, чем главный тренер и руководство, никто не ответит. Но мы болеем за команду и всегда хотим, чтобы она была наверху.

Сложно назвать лучшего игрока в «Спартаке» в этом сезоне. Одна группа игроков покажет один хороший отрезок, другая — другой. Хотелось, чтобы «Спартак» обрёл стабильность, благодаря которой будет результат. У команды были ненужные потери очков, отсюда такой гандикап до первого места», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 15 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками.