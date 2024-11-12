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Юпамекано: мы недостаточно благодарны Мбаппе за то, что он сделал для сборной Франции

Юпамекано: мы недостаточно благодарны Мбаппе за то, что он сделал для сборной Франции
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Центральный защитник сборной Франции и «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано ответил на вопрос, нет ли среди игроков «трёхцветных» беспокойства из-за того, что нападающий Килиан Мбаппе второй раз подряд не получил вызов в национальную команду.

«Беспокойства нет. Мы не должны забывать, что он [Мбаппе] сделал для сборной Франции. Мы недостаточно благодарны ему. Я надеюсь увидеть его снова очень скоро. Нам нельзя забывать, что Килиан — наш капитан», — приводит слова Юпамекано RMC Sport.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе не был вызван в расположение сборной Франции из-за конфликта с главным тренером «трёхцветных» Дидье Дешамом.

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