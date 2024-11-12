Евгений Марков: Дзюба — народный футболист. Открываешь статистику, а он — лучший во всём

Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков высказался о словах своего одноклубника Игоря Юрганова, который назвал Артёма Дзюбу народным футболистом.

«Дзюба не народный футболист, а инородный. Шучу (смеётся). Конечно, это отличный человек, который хорошо играет в футбол, а также он очень мастеровитый. Его сложно сравнивать с Черенковым. Но открываешь статистику, а Дзюба — лучший во всём, поэтому в какой-то мере Артём — народный футболист», — сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне РПЛ на счету Дзюбы семь матчей и два гола за тольяттинский «Акрон». Ему не хватает трёх голов до повторения бомбардирского рекорда Александра Кержакова во всех турнирах.