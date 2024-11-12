Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евгений Марков: Дзюба — народный футболист. Открываешь статистику, а он — лучший во всём

Евгений Марков: Дзюба — народный футболист. Открываешь статистику, а он — лучший во всём
Комментарии

Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков высказался о словах своего одноклубника Игоря Юрганова, который назвал Артёма Дзюбу народным футболистом.

«Дзюба не народный футболист, а инородный. Шучу (смеётся). Конечно, это отличный человек, который хорошо играет в футбол, а также он очень мастеровитый. Его сложно сравнивать с Черенковым. Но открываешь статистику, а Дзюба — лучший во всём, поэтому в какой-то мере Артём — народный футболист», — сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне РПЛ на счету Дзюбы семь матчей и два гола за тольяттинский «Акрон». Ему не хватает трёх голов до повторения бомбардирского рекорда Александра Кержакова во всех турнирах.

Материалы по теме
Защитник «Факела» Юрганов назвал Артёма Дзюбу народным футболистом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android