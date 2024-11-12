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Генич ответил на критику Дзюбы, заявив о желании комментировать матчи «Акрона»

Генич ответил на критику Дзюбы, заявив о желании комментировать матчи «Акрона»
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Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на критику нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в свой адрес. Напомним, ранее 36-летний футболист выразил сомнения относительно игровой карьеры Генича, а также заявил, что он «скатился».

Комментатор отреагировал на публикацию в телеграм-канале «Усы сопротивления», где было написано: «Представляю скорый махач между комментаторами за право работать на матчах «Акрона». После интервью Дзюбы забудут про Карпина».

«Буду проситься, да», — ответил Генич в своём телеграм-канале, сопроводив сообщение подмигивающим смайликом.

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