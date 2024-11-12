«А какой смысл?» Виталий Калешин — о возможном усилении «Зенита» и «Краснодара» зимой

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин считает, что «быки» и их главный конкурент за первое место в РПЛ «Зенит» не станут активными игроками на трансферном рынке в зимнее межсезонье.

«Будет ли «Зенит» пытаться ещё кого-то купить зимой? А какой смысл? Прежде чем купить что-нибудь ненужное, нужно продать что-нибудь ненужное. У них заявка очень приличная — там больше 20 человек. Тем более что это зимнее трансферное окно, а зимой очень тяжело взять футболиста — у кого-то остаётся полгода до конца контракта. Зимние трансферы очень сложные — это середина чемпионата. Я не думаю, что кого-то будут приобретать, и Семак не высказывался о каких-то явных проблемах по составу.

Нападающих у них — как грязи. У них везде запас есть по людям, поэтому не факт. Да и «Краснодар» хорошо укомплектован, не думаю, что и они будут что-то покупать. У всех есть какие-то планы по топовому футболисту, если срастётся, то, может, и возьмут, но это единичный случай. А так, команда укомплектована, поэтому — не думаю.

Конечно, всё будет решать весна, а не вот эти три тура, которые остались до зимнего перерыва. Будем надеяться, что «Краснодар» сможет пройти оставшиеся три матча осеннего отрезка чемпионата без потерь — у нас ещё «Спартак» дома. Но, если учесть, как сейчас «Краснодар» выглядит и то, что играем дома, «Краснодар» будет фаворитом в этом матче. А там уже будем настраиваться на весну, надеяться», — приводит слова Калешина Metaratings.

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 37 очками. У «Зенита» на одно очко меньше — и второе место.