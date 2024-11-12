Дмитрий Парфёнов: ну привёз Амарал Барко, и что? Всё равно девять очков до «Краснодара»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов призвал не придавать большого значения уходу со своего поста спортивного директора красно-белых Томаша Амарала.

«Честно говоря, я даже не знаю, как выглядит Амарал. Ушёл и ушёл. Мне кажется, что на должность спортивного директора нужен человек, который близок к команде и имеет определённые знания. Но надо понимать, какое доверие к этой роли. Если просто как свадебный генерал… А если он будет обладать определёнными рычагами управления…

Ну привёз Амарал Барко, и что? Он должен был кого-то привезти (смеётся). Я не понимаю просто. Мы радуемся, что он привёз такого футболиста, или констатируем факт? Всё равно девять очков до «Краснодара» — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.