Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Парфёнов: ну привёз Амарал Барко, и что? Всё равно девять очков до «Краснодара»

Дмитрий Парфёнов: ну привёз Амарал Барко, и что? Всё равно девять очков до «Краснодара»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов призвал не придавать большого значения уходу со своего поста спортивного директора красно-белых Томаша Амарала.

«Честно говоря, я даже не знаю, как выглядит Амарал. Ушёл и ушёл. Мне кажется, что на должность спортивного директора нужен человек, который близок к команде и имеет определённые знания. Но надо понимать, какое доверие к этой роли. Если просто как свадебный генерал… А если он будет обладать определёнными рычагами управления…

Ну привёз Амарал Барко, и что? Он должен был кого-то привезти (смеётся). Я не понимаю просто. Мы радуемся, что он привёз такого футболиста, или констатируем факт? Всё равно девять очков до «Краснодара» — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Агент: в «Спартаке» Амарал был свадебным генералом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android