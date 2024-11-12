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Александр Канищев назвал Вендела определяющим футболистом «Зенита»

Александр Канищев назвал Вендела определяющим футболистом «Зенита»
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением об игре полузащитника сине-бело-голубых Вендела в нынешнем сезоне.

«В этом сезоне стабильно играет Вендел. Он является определяющим футболистом «Зенита». Тот же Кассьерра хорошо играет, но выделяется в меньшей степени. Однако вокруг Вендела строится всё и вся», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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