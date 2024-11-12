Бывший спортивный директор «Оренбурга»: в августе мы вели переговоры с Дзюбой

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что минувшим летом клуб мог усилиться звёздным российским нападающим Артёмом Дзюбой.

«Мог ли кто-то из известных футболистов летом оказаться в «Оренбурге»? Дзюба мог оказаться в «Оренбурге».

Почему не удалось с ним договориться? Я не знаю нюансов. Диалог с ним был примерно тогда, когда меня отстранили. Не могу сказать, почему не получилось с ним договориться.

Когда именно мы вели с ним переговоры? В середине или конце августа», — приводит слова Андреева Metaratings.

Напомним, в конечном итоге 36-летний Дзюба оказался в тольяттинском «Акроне». В нынешнем сезоне РПЛ на счету форварда семь матчей и два гола. Ему не хватает трёх забитых мячей до повторения бомбардирского рекорда Александра Кержакова во всех турнирах (233).