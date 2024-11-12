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Игрок «Химок» Ориньо: пригласил бы Неймара в «Химки»

Игрок «Химок» Ориньо: пригласил бы Неймара в «Химки»
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Бразильский защитник «Химок» Ориньо ответил на вопрос, какого футболиста он пригласил бы в подмосковную команду.

«Какого игрока пригласил бы в «Химки»? Неймара», — приводит слова Ориньо «РБ Спорт».

На текущий момент 32-летний Неймар является футболистом саудовского «Аль-Насра», контракт с которым рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Ориньо принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

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