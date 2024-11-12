Миодраг Божович: Галицкому лучше сесть на скамейку, как Иванов — в «Урале»

Бывший главный тренер ряда команд из чемпионата России Миодраг Божович ответил на вопрос о стиле управления клубом президента «Краснодара» Сергея Галицкого.

— Вам близок авторитарный стиль управления Сергея Галицкого?

— Ему надо отдать должное за то, что он сделал в Краснодаре. Человеку можно сказать спасибо. Какой стадион построил, какую базу. Это красота и для города, и для Краснодарского края. Но как владельцу ему было бы лучше сесть на скамейку. Чтобы он со скамейки эту команду вёл, как Иванов — в «Урале», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».

После 15 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 37 очков и на текущий момент занимает первое место. В следующем туре «быки» встретятся с «Химками». Игра состоится 23 ноября. Матч пройдёт на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

В нынешнем сезоне «Урал» выступает в Мелбет Первой лиге, где после 18 туров занимает третье место с 30 очками.

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