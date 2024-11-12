Шикунов: у «Крыльев Советов» случился один из самых тяжёлых отрезков за последние годы

Бывший директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов поделился мнением о текущем состоянии самарской команды.

«У «Крыльев Советов» случился один из самых тяжёлых отрезков за последние годы. Произошла смена губернатора Самарской области, что сказалось на клубе. Я не понял, при чём тут Корниленко. На сегодняшний день у команды неудовлетворительные результаты. Их до того прессанула вся ситуация и исчезли вся удача и фарт, что у «Крыльев» возникли проблемы. Футбольный фарт — сложная штука, ведь его тяжело поймать.

Каким-то образом команда, ведя со счётом 2:0, сыграла с «Оренбургом» 2:2. При этом самарцы никак не должны были проигрывать ЦСКА. Бедный Акинфеев лежал, но Шитов всё равно пробил в него. Это магия. Но «Крылья Советов» выкарабкаются, ведь им позволяет состав. Это добротный середняк. Сейчас им нужно успокоиться — и чтобы их не дёргали. Самое главное, чтобы не было слов о возможной отставке. Если скажут, что дают три матча, то ничего хорошего не выйдет», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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