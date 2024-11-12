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Daily Mail: игрок АПЛ находится под следствием по делу о серии сексуальных преступлений

Daily Mail: игрок АПЛ находится под следствием по делу о серии сексуальных преступлений
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На прошлой неделе неназванный футболист английской Премьер-лиги (АПЛ) был допрошен полицией после многочисленных обвинений в преступлениях сексуальго характера, сообщает Daily Mail.

По информации источник, спортсмен подозревается в изнасиловании двух женщин, а также сексуальном преступлении в отношении третьей. Он был арестован впервые по подозрению в насильственных действиях в июле 2022 года в Северном Лондоне после заявления на него месяцем ранее, и с тех пор продолжал защищать цвета своего клуба, находясь под стражей.

Согласно источнику, проводится углубленное расследование обстоятельств. Полиция оказывает поддержку всем, кто предоставляет какие-либо сведения.

Касаемо личности футболиста раскрывается лишь тот факт, что ему около 30 лет.

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