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Окружение Дэвиса сообщило «Реалу», что игрок перейдёт в мадридский клуб — де Мон

Окружение 24-летнего левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса сообщило мадридскому «Реалу», что футболист принял окончательное решение стать игроком «Королевского клуба». Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Дэвис также получал предложения от таких клубов, как «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», однако отклонил их.

Напомним, контракт канадского футболиста с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне принял Дэвис участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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