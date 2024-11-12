Иван Таранов: Мойзес — мотор ЦСКА, он очень много подключается к атакам команды

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов поделился мнением о некоторых игроках красно-синих.

«На сегодняшний день мне импонирует игра в обороне Роши и Дивеева. Обляков здорово начал старт чемпионата, но в последних матчах не был заметен яркой игрой. Не могу не отметить Мойзеса, который очень надёжно и стабильно играет в защите. Он постоянно выигрывает силовую борьбу и единоборства, а также является мотором команды. В последних матчах много подключался вперёд и периодически забивал голы. У Файзуллаева был смазанный старт чемпионата из-за отъезда в сборную, но сейчас он набрал оптимальные кондиции, хотя по последним встречам не так ярок. Мне очень нравится Кисляк. Это молодой футболист, который прилично влился в состав команды и не выпадает.

По Пьяничу ещё что-то рановато говорить и нет смысла. Понятно, что это футболист с большим опытом. Но рано оценивать его игру, ведь он сыграл не так много. Также нельзя упускать из внимания стабильность Акинфеева. Взять последний матч с «Крыльями Советов», где он выручил ЦСКА. У Мусаева были отрезки, когда он много забивал, но потом перестал и сейчас сел на скамейку. Про Гуариарапу тоже рановато говорить — это пока тёмный рыцарь», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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