Лепёхин: лидеры-бразильцы «Зенита» не играют в свою силу, отсюда — проблемы с очками

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепёхин ответил на вопрос, кто является лучшим футболистом сине-бело-голубых на текущий момент.

«Я не любитель выделять кого-то из состава команды. Проблемы «Зенита» с очками из-за того, что лидеры-бразильцы не играют в свою силу. Очень сложно судить, кто является лучшим футболистом «Зенита» за полсезона. В любой команде лучший — в большей степени это для болельщиков. Для тренера может быть совсем другой лучший игрок, а для партнёров может считаться третий человек. Всё это настолько субъективно, что я стараюсь не выделять кого-то публично. Безусловно, лучшим на протяжении всего турнира становится футболист, который забил больше всех голов», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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