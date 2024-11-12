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Генич — о словах Дзюбы: ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою карьеру

Генич — о словах Дзюбы: ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою карьеру
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Известный российский комментатор Константин Генич остро отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, ранее поставившего под сомнение профессиональную футбольную карьеру журналиста.

«Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру. Особенно такая, как правдолюб. Своей футбольной карьерой я горжусь. С колокольчиком», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Дзюба сказал: «Как говорит классик Станислав Черчесов: «Если он играл, то я творил». Где он играл? Я вас умоляю! Ну, где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных — да, но и то, скатился. Раньше он был единственный, кто хотя бы что-то может в суждениях. И то, говорят, когда Генич играет… Вы же видели, как в Медиалиге: всё проиграл, всем и вся».

Отметим, что Генич выступал за такие команды, как «Химки» и пермский «Амкар».

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