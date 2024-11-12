Агент Николсона отреагировал на информацию, что игрока предложили турецким клубам

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал появившуюся ранее информацию, что его подопечный может продолжить карьеру в Турции, где его предложили сразу нескольким клубам.
— Глупые вещи, вероятно, из тех же источников…
— Шамар останется в «Спартаке» зимой?
— Честно, вообще не думаем о зиме, — сказал Портега в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
В текущем сезоне РПЛ 27-летний Николсон провёл семь матчей за красно-белых, в которых забил три мяча. Также на счету представителя Ямайки четыре встречи в рамках Фонбет Кубка России, в которых он один раз поразил ворота соперников.
Также сообщалось, что сам Николсон хотел бы остаться в «Спартаке», либо продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов.