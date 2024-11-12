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Агент Николсона отреагировал на информацию, что игрока предложили турецким клубам

Агент Николсона отреагировал на информацию, что игрока предложили турецким клубам
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Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал появившуюся ранее информацию, что его подопечный может продолжить карьеру в Турции, где его предложили сразу нескольким клубам.

— Глупые вещи, вероятно, из тех же источников…

— Шамар останется в «Спартаке» зимой?
— Честно, вообще не думаем о зиме, — сказал Портега в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне РПЛ 27-летний Николсон провёл семь матчей за красно-белых, в которых забил три мяча. Также на счету представителя Ямайки четыре встречи в рамках Фонбет Кубка России, в которых он один раз поразил ворота соперников.

Также сообщалось, что сам Николсон хотел бы остаться в «Спартаке», либо продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов.

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