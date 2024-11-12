Александр Шикунов: сейчас время, чтобы поднимать российский рынок и наших футболистов

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о развитии футбола в России.

«У нас нет еврокубков, международных турниров и сборной. Поэтому сейчас время, чтобы поднимать российский рынок и наших футболистов. Что такое, когда играют по семь-восемь иностранцев и всего три русских в старте? Чего мы этим добьёмся? Ничего! Могу закрыть глаза, когда за первое место борются две команды. В команде Галицкого даже с его академией играют семь иностранцев. Это самая лучшая академия в России, но не хватает ресурсов, чтобы играть только академией. А «Зенит» выбрал тенденцию покупать бразильцев — и угадали», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Самые титулованные футбольные клубы России: