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Александр Шикунов: сейчас время, чтобы поднимать российский рынок и наших футболистов

Александр Шикунов: сейчас время, чтобы поднимать российский рынок и наших футболистов
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о развитии футбола в России.

«У нас нет еврокубков, международных турниров и сборной. Поэтому сейчас время, чтобы поднимать российский рынок и наших футболистов. Что такое, когда играют по семь-восемь иностранцев и всего три русских в старте? Чего мы этим добьёмся? Ничего! Могу закрыть глаза, когда за первое место борются две команды. В команде Галицкого даже с его академией играют семь иностранцев. Это самая лучшая академия в России, но не хватает ресурсов, чтобы играть только академией. А «Зенит» выбрал тенденцию покупать бразильцев — и угадали», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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