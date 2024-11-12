Стали известны четыре трансферные цели «Реала» на лето — AS

Грядущим летом мадридский «Реал» нацелен подписать трёх футболистов для усиления линии обороны и ещё одного игрока в атаку. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «Королевский клуб» хочет подписать правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда, левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса и центрального защитника леверкузенского «Байера» Жонатана Та. При этом «сливочные» могут подписать этих футболистов бесплатно, поскольку их контракты с нынешними клубами заканчиваются грядущим летом.

Кроме того, «Реал» заинтересован в покупке атакующего полузащитника «Байера» Флориана Вирца, чьё трудовое соглашение с леверкузенским клубом истекает летом 2027 года.

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