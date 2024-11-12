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Иван Таранов: лучший игрок в «Краснодаре» — Кордоба, он тащит команду за собой

Иван Таранов: лучший игрок в «Краснодаре» — Кордоба, он тащит команду за собой
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Бывший футболист ряда клубов РПЛ Иван Таранов назвал лучшего, по его мнению, игрока в сегодняшнем «Краснодаре».

«Очевидно, что лучший игрок в «Краснодаре» — это Кордоба, который тащит команду за собой. Ну а также хорошо выглядит оборона, и у команды есть сбалансированный состав. Я считаю, что в этом сезоне у «Краснодара» хороший состав, который имеет опыт прошлогоднего чемпионата, поэтому выглядит поинтереснее. Ведь он — стабильнее и увереннее», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Джон Кордоба Подробнее

В текущем сезоне РПЛ 31-летний колумбиец сыграл в 11 матчах за «быков», в которых забил восемь голов. Также на его счету четыре встречи в Фонбет Кубке России, в которых он не отметился результативными действиями.

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