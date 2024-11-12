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«Возможно, это был неправильный выбор». Сульшер — о решении вернуть Роналду в «МЮ»

«Возможно, это был неправильный выбор». Сульшер — о решении вернуть Роналду в «МЮ»
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что не все специалисты, работавшие в клубе, положительно восприняли новость о возвращении в клуб Криштиану Роналду в 2021 году.

Норвежский тренер заявил, что экс-ассистент тренера манкунианцев Киран Маккенна, проанализировав выступления Роналду за «Ювентус», спросил: «Как мы будем защищаться?»

Также, говоря о возвращении португальского футболиста в клуб, Сульшер добавил: «Возможно, это был неправильный выбор для всех нас. Но тогда мы чувствовали, что это было верное решение», — приводит слова экс-тренера «красных дьяволов» NRK.

Роналду выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2021 по 2022 год.

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