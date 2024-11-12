Поттер: приходилось думать об отношении фанатов к Кукурелье, прежде чем выпускать его

Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением об испанском защитнике «синих» Марке Кукурелье.

«Я восхищён Марком… Его по-настоящему недолюбливали на «Стэмфорд Бридж». Это закрадывалось в голову, когда приходилось думать, ставить ли его в состав. Я помню, так было в матче с дортмундской «Боруссией». Но он был великолепен, он стал лучшим игроком матча», — приводит слова Поттера Sky Sports.

Напомним, на прошедшем Евро-2024 Кукурелья отметился скандальным эпизодом, когда в матче 1/4 финала между Испанией и Германией арбитр Энтони Тейлор не назначил 11-метровый в пользу немецкой сборной за попадание мяча в руку защитника после удара Джамала Мусиалы на 106-й минуте встречи. Испания победила со счётом 2:1. Впоследствии судейский комитет УЕФА признал, что Тейлор ошибся, не назначив пенальти в данном эпизоде. Позднее сознался и сам Кукурелья.