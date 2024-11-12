Салах и «Ливерпуль» не могут согласовать условия нового контракта — Плеттенберг

32-летний крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах продолжает вести переговоры о продлении контракта с клубом, заканчивающийся летом 2025 года, однако стороны далеки друг от друга в плане согласования условий нового трудового соглашения. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).
По информации источника, у Салаха есть другие перспективные варианты продолжения карьеры, связанные с Саудовской Аравией и иными клубами из Европы.
В нынешнем сезоне Салах принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.
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