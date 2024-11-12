Сальваторе Боккетти: никогда не поступил бы так, как Соболев

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти высказался о скандальном переходе нападающего Александра Соболева из стана красно-белых в «Зенит».

«Я бы никогда так не поступил. Не смог бы уехать из такого большого клуба, как «Спартак», чтобы играть за конкурента. Наоборот, предпринял бы всё возможное, чтобы сделать свою команду сильнее, а не уйти к соперникам. При этом не знаю ситуацию изнутри. Возможно, он искал новую мотивацию и не чувствовал себя комфортно. Тогда, конечно, лучше уходить. Иначе это неуважение по отношению к команде: хочешь уйти — вперёд, иначе сделаешь хуже всем», — приводит слова Боккетти «Спорт-Экспресс».

Напомним, с момента своего переезда в Санкт-Петербург в конце августа 27-летний Соболев так и не забил ни одного мяча в РПЛ за новый клуб, однако дважды отличился в матчах Фонбет Кубка России.