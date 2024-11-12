«Это будет весело». Агуэро поддержал проведение клубного чемпионата мира — 2025

Бывший нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался об идее проведения обновлённого клубного чемпионата мира, который состоится грядущим летом в США. В нём примут участие 32 команды из шести футбольных конфедераций.

«Будет очень весело понаблюдать, как лучшие команды соревнуются друг с другом в одном месте. В то же время командам из других регионов предоставится возможность сразиться с европейскими клубами.

Я думаю, что это будет прекрасно как для зрителей, так и для самих игроков. Думаю, что [нагрузка] не будет проблемой для футболистов, поскольку они привыкли выступать на чемпионатах мира, Кубке Америки, Евро или Кубке КОНКАКАФ. Они подготовлены и привыкли к предсезонным играм.

Это что-то новое, похожее на представление своей страны на чемпионате мира по футболу. Каждый игрок захочет выиграть [турнир]. Думаю, команды сосредоточатся на победе, чтобы стать первыми, кто выиграл этот турнир», — приводит слова Агуэро журналист Бэн Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

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