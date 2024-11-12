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Миодраг Божович: уровень РПЛ упал

Миодраг Божович: уровень РПЛ упал
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Бывший главный тренер ряда команд из чемпионата России Миодраг Божович поделился мнением о том, упал ли уровень Российской Премьер-Лиги с 2022 года.

— Одна из самых обсуждаемых тем — уровень РПЛ. Эксперты спорят о том, упал ли он с 2022 года и насколько. Ваше мнение?
— Таких иностранных футболистов, как были раньше, сейчас нет. Раньше в каждой российской команде было минимум по 3-4 очень сильных легионера. В «Амкаре» у меня играли Дринчич, Дуймович, Кураньи в «Динамо». В Нальчике были хорошие игроки, везде.

— Сейчас их нет?
— Не столько, сколько раньше. Можно сказать, что уровень упал. Но это нормально, — приводит слова Божовича «РБ Спорт».

После 15 туров РПЛ первое место занимает «Краснодар», набравший 37 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», который набрал 34 очка после 15 матчей.

Последним клубом из чемпионата России, который возглавлял Божович, был тульский «Арсенал». Черногорский специалист тренировал команду с сентября 2021 года по июнь 2022 года.

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