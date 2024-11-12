Шалимов: в таких матчах «Акрона», как со «Спартаком», Дзюбе, возможно, играть не стоит

Известный тренер Игорь Шалимов прокомментировал уверенную победу «Спартака» над «Акроном» (4:0) в матче 15-го тура РПЛ.

«У «Спартака» из-за дисквалификации не играл Литвинов, которого заменил Дуарте, а в центре Пруцеву Станкович предпочел Мартинса. В остальном по расстановке стабильно. Надеюсь, что Угальде, если от него хотят результативных действий, на фланг не вернется.

Что касается «Акрона», то тут типично — команда в матчах с большими командами меньше двух не пропускает, а иногда пропускает 4-5 мячей. При обороне в линию защиты опускался опорник, но все равно ошибок в обороне много, и они серьезные, приводящие к голам.

«Спартак» выиграл достаточно легко, но играла команда хорошо, победа заслуженная, сопернику не дали ничего создать. Определенно неплохо себя проявил Маркиньос — несколько раз сыграл в стенку, начал понимать, что это такое, а также сделал три хорошие подачи в штрафную.

Что касается игры «Акрона» в атаке, то, конечно, Дзюбе тут стоит посочувствовать. В него были передачи, и пару раз он сбросил, но в целом такие матчи ему, возможно, и играть не стоит — потому что шансов нет на хороший исход, а разочарование сильное. Игроку, который был в больших командах, такой футбол сложно принять. «Акрон» толком мяч не мог держать, гостей глушили по всем направлениям.

Замены Станкович делал так, что видна конкуренция на позициях, кроме, видимо, Жозе и Зиньковского, которых тренер зачехлил», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

По итогам первого круга «Спартак» набрал 28 очков и занимает пятое место, отставая на девять баллов от лидирующего «Краснодара».