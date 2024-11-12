Голкипер «Пари НН» Медведев: вы думаете, Борис Ротенберг ради денег пошёл в футбол?

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев уверен, что финансовый вопрос не стоит во главе угла, когда ребёнок записывается в футбольную секцию.

«Каждый восьмилетний ребёнок идёт в футбол точно не из-за денег. Никто не думает, что будет зарабатывать миллионы. Эта история точно не про деньги. Каждый идёт в футбол только из-за любви к нему. Вы думаете, Борис Ротенберг ради денег пошёл в футбол? Я с ним тренировался и играл в двух командах, видел, как он отдавался на поле. Вот вам просто ответ», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

На данный момент Борис Ротенберг-младший занимает должность заместителя генерального директора по развитию молодёжного футбола ФК «Локомотив». Ранее он в качестве игрока выступал за такие российские клубы, как «Локомотив», «Ростов», «Динамо», «Химки» и другие.