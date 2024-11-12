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Бруну Фернандеш помог спасти пассажира, потерявшего сознание в самолёте

Бруну Фернандеш помог спасти пассажира, потерявшего сознание в самолёте
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Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш помог спасти одного из пассажиров, потерявшего сознание во время полёта в самолёте. Инцидент произошёл на рейсе, направлявшемся из Манчестера в Лиссабон.

«Во время полёта Бруну пошёл в туалет в хвостовой части самолета. Вдруг мы услышали крик о помощи, и все, кто был в пределах слышимости, обернулись и увидели, как Бруну держал на руках джентльмена, который выглядел так, словно терял сознание.

Члены экипажа бросились на помощь. В задней части салона было свободное место, на которое Бруну помог посадить этого джентльмена. Он остался рядом с ним, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке. Так продолжалось примерно 5-10 минут. Затем Бруну вернулся на своё место и вёл себя очень скромно. Он не хотел привлекать к себе внимание», — приводит слова Сюзанны Лоусон, летевшей тем же рейсом, Business Cloud.

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