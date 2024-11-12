Шалимов — об Амарале: взяли специалиста, а потом поняли, что за специалист

Известный тренер Игорь Шалимов высказался об уходе Томаша Амарала с поста спортивного директора московского «Спартака».

«Что касается Амарала, то клуб взял специалиста, понял, что за специалист, и попрощался с ним быстро. В целом тема с привлечением молодого и перспективного скаута «Бенфики» не сработала», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, 33-летний Амарал покинул «Спартак» 10 ноября. Он работал в московском клубе с декабря 2023 года. До этого он занимался преимущественно скаутской деятельностью в клубах Португалии и Испании.

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками после 15 игр, отставая на девять очков от лидирующего «Краснодара»