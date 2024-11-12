«Барселона» видит замену Левандовскому в форварде из клуба Бундеслиги — Sport.es

«Барселона» проявляет интерес к 25-летнему центральному нападающему «Айнтрахта» Омару Мармушу, в котором сине-гранатовые видят долгосрочную замену для 36-летнего Роберта Левандовского. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в каталонском клубе отмечают универсальность египетского футболиста, благодаря которой он может действовать на трёх позициях в линии нападения. Однако приоритетными вариантами для «Барселоны» остаются нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и форвард «Спортинга» Виктор Дьёкереш. При этом в стане сине-гранатовых опасаются, что сделка по покупке игрока «горожан» может оказаться слишком дорогостоящей для них.

В нынешнем сезоне Мармуш принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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