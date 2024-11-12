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Девушка Сафонова рассказала, как познакомилась с Мбаппе на дне рождения Хакими

Девушка Сафонова рассказала, как познакомилась с Мбаппе на дне рождения Хакими
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Марина Кондратюк, девушка голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, опубликовала пост в своём телеграм-канале, в котором рассказала своим подписчикам, как в компании бойфренда сходила на день рождения к защитнику Парижан Ашрафу Хакими.

«Сходили вчера на день рождения к Хакими. Пробыли там час. Как раз я успела станцевать тектоник, выгулять колье с ВБ, съесть котлету и познакомиться с Мбаппе. Потом мы уехали, потому что Матвей не любит вечеринки. Пожалуй, на этом всё. Спасибо за внимание.

Кстати, когда Матвею на тусовках скучно, я начинаю его смешить. Вот, вчера начала показывать в танце, как футболисты празднуют гол. И он говорит: «Пожалуйста… только не показывай празднование Килиана… Иначе я скажу, что не знаю тебя...» Я еле сдержалась», — написала девушка.

Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» минувшим летом. Контракт россиянина с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.

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