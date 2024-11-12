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Агуэро: Гвардиола имеет план на игру с соперником за две недели до начала матча

Агуэро: Гвардиола имеет план на игру с соперником за две недели до начала матча
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал историю о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле, характеризующую отношение испанского специалиста к работе.

«Однажды я задал ему вопрос о команде, с которой нам предстояло встретиться. Он сказал, что уже всё распланировал. Этот разговор состоялся за две недели до того, как мы сыграли с этой командой.

В конце концов, Гвардиола увлечён своей работой. Он не воспринимает её как обычную. Пеп хочет побеждать. Если он этого не делает, то очень расстраивается. Поэтому он всегда будет делать всё, что в его силах, для того чтобы «Манчестер Сити» оставался фаворитом», — приводит слова Агуэро журналист Бэн Джейкобс.

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