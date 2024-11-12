Президент Ла Лиги: говорили, что «Реал» с Мбаппе покорит весь мир, но футбол не так прост

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о первых месяцах выступления нападающего Килиана Мбаппе в составе мадридского «Реала».

«Про Мбаппе все говорили: «Теперь они [«Реал»] покорят весь мир». Но футбол не таков. Им нужно адаптироваться, они живые люди. Такие ситуации, как с приездом Мбаппе, случаются», — приводит слова Тебаса Marca.

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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