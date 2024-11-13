Экс-хавбек «Спартака» Остон Урунов получил в подарок золотой айфон

Бывший полузащитник «Спартака» Остон Урунов, ныне защищающий цвета иранского «Персеполиса», опубликовал пост в социальных сетях, в котором похвастался перед своими подписчиками дорогим подарком от своего нынешнего клуба.

На фотографии фигурирует золотой айфон с персональной гравировкой.

«Мой «Персеполис», — подписал фото футболист, добавив эмодзи сердца.

Фото: Соцсети Остона Урунова

Напомним, ранее похожие гаджеты Лионель Месси дарил членам сборной Аргентины после победы на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

Остон — воспитанник «Пахтакора», к «Спартаку» футболист присоединился летом 2020 года. Дебютировал за красно-белых Урунов 29 августа 2020 года в домашнем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1), выйдя на замену на 70-й минуте матча. 16 сентября 2020 года узбекский игрок забил дебютный гол за «Спартак». Московский клуб он покинул зимой 2021 года.