«Бавария» оштрафована на € 150 тыс. за использование пиротехники на матче Кубка Германии
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Спортивный суд Немецкого футбольного союза (DFB) оштрафовал «Баварию» на сумму в € 150 тыс. за неподобающее поведение её болельщиков во время матча 1/32 финала Кубка Германии с клубом «Ульм 1846» (0:4), который состоялся 16 августа. Об этом сообщает официальный сайт (DFB).
Кубок Германии . 1/32 финала
16 августа 2024, пятница. 21:45 МСК
Ульм 1846
Ульм
Окончен
0 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Мюллер – 12' 0:2 Мюллер – 14' 0:3 Коман – 79' 0:4 Кейн – 90+3'
В заявлении (DFB) сообщается, что болельщики мюнхенской команды зажгли по меньшей мере 70 файеров и четыре больших фейерверка. Часть из этих пиротехнических средств была направлена в сторону поля. Матч пришлось прервать примерно на три минуты из-за сильного задымления.
Отмечается, что «Бавария» может потратить € 50 тыс. от суммы штрафа на усиление мер безопасности.
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