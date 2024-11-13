«Бавария» оштрафована на € 150 тыс. за использование пиротехники на матче Кубка Германии

Спортивный суд Немецкого футбольного союза (DFB) оштрафовал «Баварию» на сумму в € 150 тыс. за неподобающее поведение её болельщиков во время матча 1/32 финала Кубка Германии с клубом «Ульм 1846» (0:4), который состоялся 16 августа. Об этом сообщает официальный сайт (DFB).

В заявлении (DFB) сообщается, что болельщики мюнхенской команды зажгли по меньшей мере 70 файеров и четыре больших фейерверка. Часть из этих пиротехнических средств была направлена в сторону поля. Матч пришлось прервать примерно на три минуты из-за сильного задымления.

Отмечается, что «Бавария» может потратить € 50 тыс. от суммы штрафа на усиление мер безопасности.

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