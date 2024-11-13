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«Лада-Тольятти» снимется с чемпионата LEON-Второй лиги и лишится профессионального статуса

«Лада-Тольятти» снимется с чемпионата LEON-Второй лиги и лишится профессионального статуса
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Футбольный клуб «Лада-Тольятти» снимется с первенства LEON-Второй лиги, где команда выступала в группе 4 дивизиона Б.

По информации Metaratings, футболистам уже объявили об этом решении. Клуб лишится профессионального статуса.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в течение ближайших двух месяцев будут проведены масштабные проверки того, как профессиональные спортивные клубы Самарской области расходуют бюджетные средства. Спустя некоторое время после данного заявления о финансовых проблемах заявили и в хоккейной «Ладе», выступающей в КХЛ.

В завершившемся сезоне в группе 4 дивизиона Б Второй лиги «Лада-Тольятти» заняла девятое место, набрав 29 очков. Домашние матчи клуб проводил в Сызрани.

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