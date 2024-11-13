Родри высказался о своей кричалке «Пока, Винисиус» во время празднования выигрыша «ЗМ»

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри прокомментировал видео, на котором он кричит «Пока, Винисиус» во время празднования выигрыша «Золотого Мяча», которое происходило в ресторане.
«Люди должны понимать, что это здоровое соперничество, и что это была частная вечеринка, момент празднования. Я никогда не проявлял неуважения к кому-либо. Я чрезвычайно уважаю Винисиуса и мадридский «Реал», — приводит слова Родри COPE.
Полузащитник «Манчестер Сити» стал первым испанским футболистом с 1960 года, выигравшим «Золотой мяч». В указанном году награду вручили хавбеку «Барселоны» Луису Суаресу.
Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: