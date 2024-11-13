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Родри высказался о своей кричалке «Пока, Винисиус» во время празднования выигрыша «ЗМ»

Родри высказался о своей кричалке «Пока, Винисиус» во время празднования выигрыша «ЗМ»
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Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри прокомментировал видео, на котором он кричит «Пока, Винисиус» во время празднования выигрыша «Золотого Мяча», которое происходило в ресторане.

«Люди должны понимать, что это здоровое соперничество, и что это была частная вечеринка, момент празднования. Я никогда не проявлял неуважения к кому-либо. Я чрезвычайно уважаю Винисиуса и мадридский «Реал», — приводит слова Родри COPE.

Полузащитник «Манчестер Сити» стал первым испанским футболистом с 1960 года, выигравшим «Золотой мяч». В указанном году награду вручили хавбеку «Барселоны» Луису Суаресу.

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