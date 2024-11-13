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Босс Ла Лиги: вижу Ямаля среди великих, но невозможно столько лет быть в элите, как Месси

Босс Ла Лиги: вижу Ямаля среди великих, но невозможно столько лет быть в элите, как Месси
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о перспективах 17-летнего крайнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Я вижу его [Ямаля] среди великих, но чтобы быть Месси… Он может обладать похожими качествами, но Месси вошёл в историю футбола. Он лучший игрок в истории. Чтобы быть похожим на Месси, нужно, начиная с возраста Ямаля, всё время оставаться на вершине. Я считаю, что невозможно столько лет быть в элите футбола, сколько был Месси. Ламин — совсем другой игрок», — приводит слова Тебаса Marca.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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