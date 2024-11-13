«Почему меня это должно волновать?» Родри — о пропуске Винисиусом церемонии вручения «ЗМ»

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри, ставший обладателем «Золотого мяча» в этом году, высказался о том, что его главный соперник в борьбе за этот приз Винисиус Жуниор и вся делегация мадридского «Реала» не присутствовала на церемонии, поскольку им изначально было известно, что бразилец не станет победителем.

«Почему это должно меня волновать? Это был мой момент, чтобы отпраздновать его с моей семьёй. Люди, которых там не было и которые не хотели там присутствовать, — это последнее, о чём бы я подумал», — сказал Родри в интервью COPE radio.

Напомним, 28-летний Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги (АПЛ) с 2008 года, который выиграл «Золотой мяч». Винисиус занял второе место в соответствующем голосовании. Третье место досталось ещё одному представителю мадридского «Реала» Джуду Беллингему.