Раньери готов возобновить тренерскую карьеру ради возвращения в «Рому» — Скира

Итальянский тренер Клаудио Раньери, объявивший о завершении карьеры по окончании минувшего сезона, готов возобновить её ради того, чтобы возглавить «Рому», которая 10 ноября уволила Ивана Юрича. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 73-летний наставник испытывает крайне тёплые чувства к римскому клубу и не смог бы отказать его президенту Дэну Фридкину.

Напомним, Раньери занимал должность главного тренера «Ромы» с 2009 по 2011 год и с марта по июнь 2019 года. Последним местом работы итальянского специалиста является «Кальяри», который он возглавил в январе 2023 года.

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