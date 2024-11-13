Раскрыты подробности о будущем Месси на фоне раннего вылета «Интер Майами» из плей-офф МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассчитывает остаться в американской команде как минимум до окончания своего контракта в 2025 году. Об этом сообщает talkSPORT со ссылкой на американских инсайдеров.

По информации источника, несмотря на вылет «Интер Майами» из плей-офф МЛС текущего сезона после игр с «Атлантой Юнайтед», Месси видит продолжение успешного проекта в этом клубе и желает побеждать во всех турнирах на закате своей карьеры. Кроме того, звёздному футболисту и его семье нравится жизнь в Майами; аргентинец не испытывает тех проблем с соседями, которые были у него ранее в Париже.

Отмечается, что Месси рассматривает продление контракта с «Интер Майами», чтобы получить необходимую практику до лета 2026 года, так как он хочет сыграть со сборной Аргентины на чемпионате мира, который пройдёт в трёх странах: США, Канаде и Мексике.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летом 2023 года из французского «ПСЖ» свободным агентом. На счету аргентинца за это время 39 игр за клуб, в которых он отметился 34 забитыми мячами и 19 результативными передачами. В составе «цапель» Месси выиграл Кубок лиг и стал обладателем трофея Supporters' Shield — победитель регулярного чемпионата МЛС.

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