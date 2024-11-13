Родри назвал ключевой момент в своей карьере

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри назвал самый важный момент в своей карьере.

«Когда мне было 17 лет, я хотел уйти из футбола. Я многим пожертвовал ради игры, но понял, что не прогрессирую. Тот разговор с отцом стал самым важным моментом в моей карьере», — приводит слова Родри COPE.

Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч». Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в соответствующем голосовании. Хавбек «сливочных» и национальной команды Англии Джуд Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли защитник Даниэль Карвахаль («Реал») и нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: