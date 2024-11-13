Сёмин назвал лучшего тренера РПЛ по итогам первого круга

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о лучших тренерах Российский Премьер-Лиги по итогам первого круга.

«Кого я считаю лучшим тренером по итогам первого круга? Тренер — тот, кто на первом месте. Это Мусаев. Тройка лучших тренеров за первый круг? Мусаев, Семак и Галактионов», — приводит слова Сёмина «ВсеПроСпорт.ру».

На текущий момент в чемпионате России «Краснодар» лидирует с 37 очками, оставив позади ближайшего соперника — «Зенит», который занимает вторую строчку с 36 очками. Замыкает тройку лучших в РПЛ московский «Локомотив», набравший 34 очка.

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