Родри ответил, знал ли он заранее о своей победе в голосовании за «Золотой мяч»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о своей победе в голосовании за «Золотой мяч».

«Мне никто не говорил, что я выиграл «Золотой мяч». Ты идёшь туда и ждёшь, пока конверт не будет открыт», — приводит слова Родри COPE.

Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч». Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в соответствующем голосовании. Хавбек «сливочных» и национальной команды Англии Джуд Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли защитник Даниэль Карвахаль («Реал») и нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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