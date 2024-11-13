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Рубен Аморим выбрал ключевого игрока после прихода в «Манчестер Юнайтед»

Рубен Аморим выбрал ключевого игрока после прихода в «Манчестер Юнайтед»
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Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим выбрал ключевого игрока после прихода в английскую команду.

Как сообщает The Sun со ссылкой на близкие к клубу источники, Аморим планирует сделать полузащитника Мэйсона Маунта ключевым игроком «красных дьяволов». Отмечается, что Аморим восхищается универсальностью Маунта и считает, что футболист может хорошо вписаться в систему, которую он собирается внедрить.

Мэйсон Маунт перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года из «Челси» за € 60 млн. В нынешнем сезоне англичанин успел сыграть за манкунианцев пять матчей, но не смог отметиться ни одним результативным действием.

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