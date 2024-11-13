Юрий Сёмин ответил на вопрос, кого считает лучшим футболистом РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал лучших футболистов Российский Премьер-Лиги по итогам первого круга.

«Лучший игрок — Кордоба. Тройка лучших футболистов? Футболистов пока не могу назвать. Кордоба на голову выше всех? Да, я считаю, что Кордоба — лучший футболист в нашей лиге», — приводит слова Сёмина «ВсеПроСпорт.ру».

В нынешнем сезоне РПЛ 31-летний Кордоба провёл 11 матчей за «Краснодар», в которых забил восемь голов. Также он сыграл в четырёх играх Фонбет Кубка России, однако не смог отличиться результативными действиями. На текущий момент «Краснодар» с 37 очками лидирует в чемпионате России.

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