Талалаев: было бы по-пацански вызвать Дзюбу в сборную и дать ему побить рекорд

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался на тему возможного вызова форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России.

«Многие выделяют Валеру за что? За брутальность, за подход, за отношение к футболистам. Как мне кажется, было бы «по‑пацански», например, дать Дзюбе — забить гол рекордный. А Миранчука не вызывать из Америки — освободить место и дать шанс ветерану. Вызвал бы я игрока, с которым у меня конфликт? Почему нет. Должна быть солидарность футбольная, пацанская», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент Артём Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России.

Дзюба не провёл за сборную ни одного матча после того, как главным тренером национальной команды стал Карпин. 15 ноября Россия встретится с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией.